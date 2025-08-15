Published by lebarmy4 on جمعة, 08/15/2025 - 13:58

توفيت السيدة رولا بدر الدين شقيقة العميد المتقاعد كمال بدر الدين (۸۲۰۱۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۱٦ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة بلدة كفر رمان - النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد كمال بدر الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٢٧٦٤٧ .

