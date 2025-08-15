توفيت السيدة رولا بدر الدين شقيقة العميد المتقاعد كمال بدر الدين (۸۲۰۱۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۱٦ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة بلدة كفر رمان - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد كمال بدر الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٢٧٦٤٧ .