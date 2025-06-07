توفي المحامي عصام يونس شقيق العميد الركن المتقاعد بطرس يونس (٥٥٠٠٢٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة البشارة - شاتين.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ في منزل الفقيد في البلدة المذكورة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كاتدرائية مار جرجس - وسط بيروت، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد بطرس يونس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٣٤٣٨٢.