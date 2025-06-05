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Published by lebarmy12 on خميس, 06/05/2025 - 19:09
توفي الشيخ محمد نديم سرور شقيق العميد الركن المتقاعد علي سرور (۷٦۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٥ بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة برجا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال في منزل شقيقه الحاج بلال سرور وللنساء في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - حي جل البير - الكروم، وبعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - مسجد الديماس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد علي سرور على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۹۲۲۲۳۰.
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Date:
الخميس, يونيو 5, 2025