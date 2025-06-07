توفي المحامي طلال جميل داغر شقيق العميد الركن المتقاعد غيث داغر (۹٤۰۰۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار تقلا - المروج - قضاء المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد غيث داغر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٧٣٦٣٨.