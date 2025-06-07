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Published by lebarmy10 on سبت, 06/07/2025 - 17:16
توفي المحامي طلال جميل داغر شقيق العميد الركن المتقاعد غيث داغر (۹٤۰۰۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار تقلا - المروج - قضاء المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد غيث داغر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٧٣٦٣٨.
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Date:
السبت, يونيو 7, 2025