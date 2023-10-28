توفي السيد عزيز عزات عبد الله شقيق العميد الركن حسام عبد الله من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

أقيم المأتم بتاريخ 28 / 10 / 2023 في بلدة الخيام – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي بتاريخي 29 و 30 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل العميد الركن حسام عبد الله الكائن في بلدة الخيام بجانب منزل الوزير علي حسن خليل، وبتاريخ 31 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص العلمي – بيروت، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 520902 / 70.