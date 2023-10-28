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Published by lebarmy4 on سبت, 10/28/2023 - 21:03
توفي السيد عزيز عزات عبد الله شقيق العميد الركن حسام عبد الله من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
توفي السيد عزيز عزات عبد الله شقيق العميد الركن حسام عبد الله من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
أقيم المأتم بتاريخ 28 / 10 / 2023 في بلدة الخيام – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي بتاريخي 29 و 30 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل العميد الركن حسام عبد الله الكائن في بلدة الخيام بجانب منزل الوزير علي حسن خليل، وبتاريخ 31 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص العلمي – بيروت، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 520902 / 70.
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Date:
السبت, أكتوبر 28, 2023