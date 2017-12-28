شهادات لضباط ورتباء وموظفين مدنيين أنهوا دورات متخصّصة

إعداد: نينا عقل خليل

أُقيم في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، احتفال تخريج وتسليم شهادات لدفعة من الضباط والرتباء والموظّفين المدنيين من مختلف وحدات الجيش، بعد أن تابعوا بنجاح في الجامعة المذكورة دورات متخصّصة في مجالات: الموارد البشرية وإدارة المشاريع، إنشاء المواقع الإلكترونية والحوسبة الجنائية وبرنامج Linux.

حضر الاحتفال ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير التعليم في الجيش العميد الركن أمين العرم، ورئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر وعدد من الأساتذة.

وقد ألقى العميد العرم كلمة في المناسبة توجّه فيها بالشكر إلى إدارة الجامعة على تعاونها الوثيق مـع المؤسسـة العسكرية، مثنيًا على جهود الأساتذة المدرّبين.

كما ألقت الدكتورة صقر كلمة نوّهت فيها بمستوى المتخرّجين وبالتعـاون العلمي القائـم بيـن الجامعـة والجيـش، وعبـّرت باسـم الجامعة عن اعتـزازها بالتضحيات الجسام التي يقدّمـها الجيش حفاظًا على أمـن المواطنين واستقرارهم.

وفي الختام، تمّ تسليم الشهادات للمتخرّجين وتبادل الدروع التذكارية.