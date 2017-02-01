شوربة الفطر

إعداد: ليال صقر الفحل

• المكوّنات:

كرّات: عدد 1.

كرافس: عدد 1.

فطر طازج: نصف كيلو.

مكعّب مرقة الدجاج: عدد 1.

زبدة: ملعقة صغيرة.

كريم حيواني: نصف ليتر.

أوريغانو: رشّة.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.



• طريقة التحضير:

- تحمّى الزبدة على النار، وتضاف إليها قطع الكرّات، الكرافس والفطر.

- يذوّب مكعّب مرقة الدجاج في الماء الساخن، ويضاف إلى المكوّنات السابقة مع الملح والفلفل الأسود والأوريغانو، وتترك حتى تنضج (12 دقيقة تقريبًا)، ثمّ ترفع عن النار، ويضاف إليها الكريم الحيواني مع الاستمرار بالتحريك.

- أخيرًا، تطحن الشوربة بالخلاط اليدوي حتى يتجانس الخليط ويقدّم.