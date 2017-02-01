صندوق النقد يعترف بارتكاب أخطاء أثناء أزمة الأرجنتين

إعداد: تيريز منصور

أقرّ صندوق النقد الدولي بأنه ارتكب أخطاء خلال تعامله مع أزمة ديون الأرجنتين والتي عصفت بها عام 2001.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه جاء في التقرير أن أجهزة الصندوق الرقابية لم تلاحظ مؤشرات تحذّر من حدوث الأزمة، وبالغت في تقدير حجم النمو ونجاح الإصلاحات الإقتصادية في الأرجنتين.

وأضافت: أشار التقرير الى تدهور حال الدين العام في ظل الزيادة الحادة في الإنفاق بالإضافة الى الضعف المؤسسي والقيود التي فرضتها عملية ربط سعر البيزو بالدولار.

وقال التقرير أيضاً، إن الجهات الخاصة المانحة للقروض، استمرت في منح الأرجنتين الأموال، رغم وجود دليل على أن البلاد تعاني من مشاكل كبيرة، في أعقاب بدء حالة الكساد في عام 1998. غير أن صندوق النقد اعترف أيضاً بأنه فشل في رؤية مؤشرات كانت توضح بأن هذه المشاكل ستقع في البلاد، التي كانت حتى لحظة حصول الإنهيار نموذجاً للإصلاحات الإقتصادية التي يشرف عليها صندوق النقد.

وتجدر الإشارة الى أن الأرجـنتين ما زالـت تدين بنحو 88 مليار دولار لدائنين أجانـب. وتتـقدم المفاوضات بشأنها ببـطء رغــم ضغـوط صـندوق النقـد الدولي. وكـان تأخر الأرجنـتين عن سـداد ديونهــا في عـام 2001 قــد أدى الى أزمــة إقتصادية أصابـت نصـف سكـان البلاد بالفقر.