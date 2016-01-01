ضباط دورة الأركان التاسعة عشرة زاروا سوريا في مهمة تدريبية

إعداد: نينا عقل خليل

ضمن اطار برنامج التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والعربي السوري الشقيق، نفذ ضباط دورة الأركان التاسعة عشرة زيارتين تدريبيتين الى الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ترأس الزيارة الأولى قائد الكلية العميد الركن محمد عباس وشمل برنامجها أماكن عسكرية وثقافية بدءاً بالأكاديمية العسكرية العليا في القابون، حيث استمع الضباط الى ايجاز حول الأكاديمية وكلياتها المتعددة، وعاينوا بعدها موقعاً تكتياً محمّلاً على صندوقة رمل. ثم كانت جولة إلى مركز الاتمتة، حيث جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين مدير الأكاديمية العسكرية وقائد الكلية العميد الركن عباس.

وفي متحف بانوراما حرب تشرين، استقبل الوفد بحفاوة من قبل مديره، الذي تبادل والعميد الركن عباس الدروع التذكارية، انتقل بعدها إلى نادي الضباط المركزي، حيث أقيم حفل غداء ألقى خلاله العميد الركن عباس كلمة شكر وتقدير وتشديد على عمق العلاقة التي تربط بين الجيشين الشقيقين.

وفي الزيارة الثانية، ترأس الوفد العميد الركن غسان أبو شقرا، وشمل البرنامج جولة على أماكن عسكرية متعددة بدءاً بمطار الضمَير في دمشق، حيث تعرّف ضباط الدورة على أقسام القاعدة وجالوا داخل أرجائها. وفي الختام، جرى تبادل الدروع التذكارية بين قائد الفرقة ورئيس الوفد الذي ألقى كلمة شكر فيها قائد الفرقة وقيادة القوى الجوية على الاهتمام وحفاوة الاستقبال النابعة من صدق المشاعر والمحبة المتجذرة. كما أكد على أهمية الاستمرار والتعاون في المجالات كافة وضرورة تعميق العلاقات الأخوية بين الجيشين الشقيقين.