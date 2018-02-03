ضباط “دورة العقيد الشهيد ميلاد الندّاف” تخرّجـوا

إعداد: باسكال معوض

خمس وستون كفاً نظيفة الى درب الواجب والتضحية.

احتفال الأول من آب

خمس وستون كفاً

بمناسبة العيد السابع والخمسين لتأسيس الجيش اللبناني في صباح الأول من آب الفائت, رعى فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود حفل تخريج ضباط “دورة العقيد الشهيد ميلاد الندّاف” في ثكنة شكري غانم في الفياضية.

وأكــد الرئيس لحود في الكلـمة التي ألقاها بالمناسبة أن “لا خلاص إلا بدولـة القانون والمؤسسات مهما اعترضها مـن صعوبات ومطبّات وليـس بدولـة الطوائـف وحروبها المتكـررة مهـمـا حـاول البعـض تجمـيـل بشاعـتهـا وإغـفـال أخطـارهـا”.

كما أشار الى أن المطلوب هو “الوحدة الوطنية ووقف سياسة الهروب الى الأمام في مختلف المجالات, ووقفة صريحة وجدية ومسؤولة تؤدي الى إيجاد الحلول الجذرية لإصلاح الخلل ولجم التدهور”.

حضر الإحتفال الى جانب رئيس الجمهورية, رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري, ورئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري, والرئيس حسين الحسيني, ووزيرا الدفاع خليل الهراوي والداخلية الياس المر وقائد الجيش العماد ميشال سليمان, ورئيس الأركان اللواء الركن فادي أبو شقرا ووزراء ونواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية وقضائية وروحية وإدارية وعسكرية وإعلامية ونقابية وأهالي المتخرجين.

كما حضر الإحتفال وفد عسكري سوري برئاسة اللواء أحمد حوحو, ورئيس فرع المراقبين السوريين العميد رستم غزالة ممثلاً رئيس فرع جهاز الأمن والإستطلاع في القوات العربية السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان, الى وفد من قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.

على الملعب الأخضر في ثكنة شكري غانم تمركزت القوى المشاركة في الإحتفال, واتخذ المدعوون الأماكن المخصصة لهم في تمام الثامنة والدقيقة الخامسة والعشرين بإنتظار وصول علم الجيش والمدعوين الرسميين.