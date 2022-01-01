ضبط سيارة تحتوي على أسلحة في طرابلس

الثلاثاء, 17 أيار 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 5 / 2022، وفي محلة المعرض - طرابلس بالقرب من منزل أحد نواب المنطقة المذكورة سمع صوت رشقات نارية في الهواء تم على أثرها توقيف سيارة نوع رانج روفر دون لوحات، وقد فرَّ من بداخلها الى جهة مجهولة وعثر بداخلها على:

بندقية كلاشنكوف عدد/4/.

Laser scope عدد /1/.

جعبة عدد /4/.

رمانة يدوية عدد/2/.

مبلغ من المال وذخائر مختلفة.

سلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف صاحب السيارة.