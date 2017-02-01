ضبط كمية كبيرة من حشيشة الكيف في منطقة الهرمل

الاثنين, 04 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوّة من الجيش فجر اليوم في منطقة الهرمل أماكن عدد من المطلوبين، وتمكّنت خلال ذلك من ضبط حمولة 4 أطنان من مادة حشيشة الكيف غير المصنّعة، و80 كلغ مصنّعة، بالإضافة إلى آلتي تصنيع مخدرات، فيما جرى تلف مزروعات تقدّر بنحو 30 طناً من المادة نفسها، كما ضبطت في الأماكن المداهمة رشاش نوع دوشكا وآخر نوع براونينغ وبندقيتين حربيتين وقاذف آر بي جي، و5 مناظير وكميات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة.