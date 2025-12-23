ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

الثلاثاء, 23 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة اليمونة - بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات ومصادرة كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات على طريق المطار – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) المطلوب لتأليفه عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح والاتجار بالأسلحة الحربية، ولإطلاقه النار، وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.