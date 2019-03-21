ضبط مقطورة بداخلها كمية كبيرة من المخدرات في محلة إيعات - البقاع

الأربعاء, 04 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بتوقيف سائق شاحنة في مرفأ طرابلس والعثور بداخلها على كمية كبيرة من المخدرات، ونتيجةً للتحقيقات والمعلومات المتوافرة حول تأليفه مع غيره عصابة لتهريب الممنوعات، دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة إيعات ـــ بعلبك منزل المدعو (ح.ز)، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل مقطورة ثانية معدّة للنقل الخارجي.

تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.