ضغط العين: مرض صامت قد يؤدي إلى العمى

إعداد: الملازم فادي عنبر

اختصاصي قياس نظر- أجهزة بصرية - المستشفى العسكري المركزي

يُعتبر ضغط العين واحدًا من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان البصر، فالإصابة بهذا المرض لا ترافقها أي أعراض أو دلائل تدفع المريض لزيارة طبيب العين. وبالتالي من الممكن أن يبقى ضغط العين مرتفعًا ما يؤثر بشكلٍ مباشر على عصب العين، ويؤدي في مراحل متقدمة من الإصابة إلى تلف في هذا العصب وفقدان النظر.

المقصود بضغط العين Eye Pressure Or Intraocular Pressure هو ضغط السوائل داخلها. ففي العين أنواع مختلفة من السوائل، أحدها يُسمّى الخلط المائي Aqueous Humour. ويتطلّب استقرار ضغط العين التوازن بين الكمية التي تتدفق من هذا السائل داخل العين، وتلك التي يتمّ تصريفها إلى الخارج، علمًا أنّ لا علاقة له بالدموع.

يؤثر ارتفاع ضغط العين في الرؤية، ويؤدي إلى تقلّص مساحة حقل النظر تدريجًا وصولًا إلى فقدانه إذا لم يتمّ علاجه.

أسباب ضغط العين

يحدث ارتفاع ضغط العين نتيجة عوامل وأسباب متعددة، أهمها الآتي:



- إنتاج كميات زائدة من الخلط المائي:

يتمّ إنتاج الخلط المائي عن طريق الجسم الهدبي داخل العين، ويتدفق هذا السائل عبر البؤبؤ ليملأ المنطقة الأمامية من العين، تحديدًا بين القرنية والقزحية، وفي حال كان إنتاج الجسم الهدبي للسوائل مرتفعًا فإنّ ذلك يُسبّب زيادة ضغط العين، إذ يكون الإنتاج في هذه الحالة أكثر من التصريف.



- عدم تصريف كميات كافية من الخلط المائي:

في بعض الحالات يتمّ تصريف الخلط المائي من العين ببطءٍ، ويؤدي ذلك إلى الإخلال في التوازن بين إنتاج كميات الخلط المائي وتصريفها، وفي هذه الحالة يكون التصريف أقل من الإنتاج لعدة أسباب منها ضيق مجرى التصريف.



- انسداد مجرى التصريف بشكلٍ كاملٍ:

يحدث في هذه الحالة ما يسمى بارتفاع ضغط العين الحاد الذي يترافق مع نوبة ألم شديدة وغير محتملة في العين والرأس، وتقيّؤ واستفراغ ما يستدعي إسعاف المريض على الفور.



- استخدام بعض الأدوية:

إنّ استخدام أنواع معينة من الأدوية قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين كأحد الآثار الجانبية، بما في ذلك الستيرويدات Steroids المُستخدمة في علاج حالات الربو، أو أدوية الستيرويد التي تأتي على شكل قطرات للعين، وتُعطى للمرضى بعد خضوعهم لعملياتٍ جراحية بالعين.



- تعرّض العين لكدمةٍ:

إنّ تعرّض العين لضربةٍ مباشرة قد يخلّ بالتوازن القائم بين إنتاج الخلط المائي وتصريفه.

العلاج

عند تشخيص وجود ارتفاع بضغط العين (أكثر من 20 ملم زئبق) يخضع المريض لعلاجٍ بسيط وسهل بواسطة قطرات يصفها طبيب العين. ويستوجب التشخيص إجراء فحصَين: تخطيط لحقل النظر وصورة لعصب العين O.C.T.

الوقاية أفضل من العلاج

إنّ الكشف المبكر وتشخيص المرض هما من العوامل الأساسية في علاجه، فاستعمال القطرات الخاصة والمتابعة الدورية من قبل طبيب العين، يؤدي مباشرة إلى خفض ضغط العين إلى معدله الطبيعي.

ويتمّ فحص ضغط العين بسهولةٍ ومن دون ألم بواسطة آلات متوافرة في المستشفى العسكري ومن دون موعد مسبق، ويمكن لأي مستفيد أن يخضع له في أي وقت في فرع العين. وهو إلزامي للمرضى الذين تجاوزوا الأربعين من عمرهم، وفي بعض الحالات لآخرين لم يبلغوا هذه السن، خصوصًا إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني ارتفاع ضغط العين. فـ«درهم وقاية خير من قنطار علاج».

المراجع:

- «Eye Pressure» www.aao.org. Retrieved 1-6-2018. Edited.

- «Glaucoma» glaucomainstitute.com. Retrieved 1-6-2018. Edited