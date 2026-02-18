ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC في الجيش واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، جرى توزيع أدوية ومستلزمات طبية على مركز دير الزهراني الصحي للرعاية الصحية الأولية