ضوابط استخدام الطائرات الشراعية على مختلف أنواعها

الجمعة, 14 حزيران 2019

تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه مستخدمي الطائرات الشراعية على مختلف أنواعها، إلى وجوب التقيد التام بالشروط العامة الواجب اتباعها أثناء ممارسة هذا النوع من الطيران، وضرورة الاستحصال على التراخيص اللازمة وفقاً للتعليمات والقوانين المرعية الإجراء، وذلك تلافياً لحصول أي حادث يؤثر في حركة الطيران تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

لذا تذكّر هذه القيادة بالتعليمات المتعلّقة بضوابط استخدام الطائرات الشراعية على أنواعها، والمتوافرة على موقع الجيش الإلكتروني https://lebarmy.page.link/gFuQ، وفقاً لما يلي: