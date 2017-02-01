طلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في زيارة سياحية الى لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

قام وفد من طلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري الشقيق برحلة سياحية الى لبنان وذلك بتاريخي 6 و7 من شهر نيسان المنصرم.

كان في استقبال طلاب الأكاديميـة على الحـدود اللبنانيـة السورية، ضباط من مديرية المخابرات ومن مكتب التعاون والتنسيق. وتخللت الزيارة، جولات شملت قلعة بعلبك، وبيت الدين، وقصر موسى، وجعيتا، وحريصا ووسـط مدينة بيروت. كذلك، أقامت قيادة الجيش مأدبة غداء على شرف الزائرين في نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع، حضرها قائد المنطقة العميد الركن زكريا جمعة وعدد من الضباط، بالإضافة الى مأدبة أخرى أقيمت في المجمع العسكري في جونية بحضور قائد المدرسة الحربية العميد الركن بسام يحيى والعقيد الركن جوزيف جبور من أركان الجيش للعديد وضباط.