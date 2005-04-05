طوافات اقتصادية RAVEN II R-44 ومتعددة المهام

إعداد: نينا عقل خليل

جُمعت في لبنان بدون خبرات أجنبية

حقق الجيش من ميزانيته أربع طوافات تدريبية من نوع Raven II R-44 من شركة روبنسون الأميركية، وقد تم استلام اثنتين منها بتاريخ 5/4/2005، ومن المتوقع وصول الطوافتين الأخيرتين في أوائل الصيف القادم.

وقد تم نقل الطوافتين اللتين وصلتا عبر مرفأ بيروت إلى قاعدة رياق الجوية - المدرسة الجوية حيث تم جمعهما هناك.

وتولى جمع قطع الطوافتين الجناح الفني بإشراف قائده الرائد المهندس عماد مبارك.

ويذكر في هذا الصدد انه كان مقرراً أن تتم عملية الجمع والتشغيل بحضور خبير أجنبي (بتكلفة 001 دولار يومياً)، غير أن الجناح الفني انجز المهمة بنجاح من دون الاستعانة بالخبير، وهذا ما يحصل لأول مرة في لبنان.

وقال قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار نهاد ذبيان: «إن قرار استيراد مثل هذا النوع من الطوافات للتدريب في القوات الجوية اتخذ تماشياً مع سياسة التقشف المتبعة في قيادة الجيش، كون الطوافات المستعملة حالياً في القوات الجوية مكلفة جداً للتدريب (أسعار الوقود - الصيانة - قطع البدل) وكبيرة الحجم بالنسبة للتلامذة الجدد ممن ليس لديهم ساعات كافية من التدريب، اذ يصعب عليهم التحكم بها. وباستعمال الطوافة R-44 الصغيرة الحجم، والمميزة بكلفة وقود متدنية (05 ليتراً في الساعة) وصيانة محلية، يمكن رفع الجهوزية وتنمية المعرفة الشاملة والخبرة لدى التلامذة، وتحضيرهم بشكل أوسع لتمارين السنة الثالثة على الطوافات الأكبر حجماً والمستعملة في القوات الجوية. وقد تمكنت القواعد الجوية من رفع جهوزيتها العملانية باستثمار قسم من الوقت، للقيام بمهمات عملانية بدلاً من التدريب على الطوافات الكبيرة».

ويذكر أن القوات الجوية باشرت بافتتاح دورات تحويل للمدربين الجويين على هذا النوع من الطوافات في لبنان ضمن مدرستها في قاعدة رياق الجوية.

وبالنسبة إلى مهمات الطوافة Raven II R-44 فهي كالتالي:

- مهمات تدريبية.

- استطلاع وتصحيح رمايات المدفعية.

- عمليات حفظ الأمن (فوق المدن).

- مراقبة الحدود والسواحل.

- البحث عن المزروعات الممنوعة.

- مهمات التصوير الجوي والإعلام.

- نقل الشخصيات المهمة.

إلى ذلك ثمة امكانية لاستعمال هذه الطوافة لكشف الحرائق والمساعدة في اخمادها ولتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي.

