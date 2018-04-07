عائلات الشهداء زاروا متحف الحياة البحرية والبرية

إعداد: نينا عقل خليل

دعا رئيس الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البحرية والبرية الدكتور جمال يونس, عائلات الشهداء لزيارة المتحف في منطقة صور, وذلك طيلة شهر آب المنصرم.

وكالعادة تولّت لجنة من ضباط قيادة الجيش الإشراف والتنسيق مع الجمعية لإنجاح الدعوة ونقل المدعوين من مختلف المناطق اللبنانية ذهاباً وإياباً, الى تقديم كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش لصاحب الدعوة.

وقد كانت للعائلات متعة التجوّل داخل أرجاء المتحف ومشاهدة الحيوانات على اختلاف أنواعها.

مؤسسة الأمل للمعوقين سنبلة الـخير بعد كنزة الشتاء

بعد نجاح برنامجها “كنزة الشتاء” الذي دعم حاجات المعوقين والمحتاجين خلال سنوات عدة, ركّزت مؤسسة الأمل للمعوقين هذا العام نشاطها على دعم المزارعين في الجنوب, وبشكل خاص عائلات الأسرى المحررين والذين أصيبوا بالإعاقة بسبب اعتقالهم الطويل من قبل العدو الإسرائيلي.

في هذا الإطار أحيت المؤسسة خلال الصيف مهرجان سنبلة الخير في أرنون, والذي خصص لتصريف المحاصيل الزراعية التي تنتجها عائلات عاشت معاناة طويلة بسبب جرائم العدو واعتداءاته.

قيادة الجيش التي سبق أن تعاونت مع مؤسسة العمل للمعوقين في نشاطات عدة, كانت لها مساهمات هذا العام أيضاً في إنجاح المهرجان وتوفير مستلزماته.