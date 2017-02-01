عبدالله غانم شاعر التأمل والرؤيا المشعة

وفيق غريزي

"إن كانت الطبيعة عنده هي الإطار فالحب هو الجوهر. وإن كانت الطبيعة هي الدعوة فالحب هو الوليمة. وإن كانت الطبيعة عنده الهيكل فالوطن هو الإله. وإن كانت هي المسرح فالبعد والمدى هما التأمل في معاضل النفس والحياة. وإن كانت الطبيعة هي المنطلق فالماوراء هو الغاية...". هذا هو الخط الذي خطّه إبن بسكنتا الشاعر المفكّر عبدالله غانم. وقياساً على مبدأ التمييز بين الشعر الحكمي والشعر الفلسفي نقول إن عبدالله غانم هو من الإثنين وفيهما معاً.

شاعر الواقع والمأساة

من الهم اليومي الى الهم الوجودي، من المعاناة الفردية ­ الذاتية، الى المعاناة الإنسانية الشاملة. من المأساة مع البرهة الى المأساة مع الزمن. من التمرد والثورة على واقع اجتماعي أو أخلاقي متأزم الى التمرد والثورة على المدنية الآلية المتفسّخة، مدنية الحروب والخراب والإنهيارات واستلاب الإنسان، من الألم الموضعي الى الألم الكوني. هذا هو الخط الذي اتبعه الشاعر عبدالله غانم، الشاعر الواقعي ­ التراجيدي المنصهر بالفجيعة والثورة. "فالفواجع والمرارات في شعره تستحيل حقائق ذهنية وفكرية مجرّدة محورها الإنسان والقدر في جدلية، الوجود والعدم، الحياة والموت أو الفجيعة الكونية". وقد عبّر شاعرنا عن كل هذه العذابات باللغتين الفصحى والعامية، وفي كلا اللغتين كان من المحلقين المبدعين.

المناخ الشعري

يميل النسق التعبيري في مجموعات شاعرنا الشعرية الى الوضوح والسلاسة، بالرغم من بعض اللُّمع الرمزية. فعباراته واضحة، ومقاصده وغاياته جلية، وصوره عميقة واضحة. وهناك اتجاهات نقدية متباينة رأى بعضها في الوضوح عالة على الأدب، ورأى فيها البعض الآخر سمة إيجابية بينما ميّز فريق بين التعبير عن الغامض بالواضح، وعن الغامض بالمبهم. فرأى في الطريقة الأولى وبالاً على الأدب وفي الطريقة الثانية إغناء له، ويقول أحد الباحثين: يُفترض في من يعتبر الشعر هماً من همومه الأساسية، أن يعرف أن الغموض في الشعر ليس بذاته، نقصاً، وأن الوضوح ليس بذاته، كمالاً. الغموض على العكس، دليل غنى وعمق..".

وفي هذا الصدد يقول ناسك الشخروب ميخائيل نعيمه في كتابه الغربال: "المجيد من الكتّاب والشعراء من إذا شاء الإفصاح عن عاطفة أو فكر جمع بين مفردات يتولّد من إرتباط معانيها معنى جليّ، ومن إندماج ألوانها صورة واضحة جميلة. ومن تآلف رنّاتها لحن رقيق شجي"، والإفصاح كما نلاحظ، يحتّم الوضوح. الشاعر الياس أبو شبكة ثار على غزو الغموض الشعر العربي المعاصر، وأسف لتلك الغارة الأجنبية على مجالنا الأدبي وتلك السيطرة على خيال الجيل الجديد، ولكنه إنتهى الى التفريق بين تصوير المبهم بالواضح وتصوير المبهم بالمبهم. في أي حال على الشعر أن يطرق أبواب المبهم والمجهول والماورائي حتى يكون شعراً حقيقياً، ولكن ˜عليه أن ينقل الزاد الذي جناه بطريقة واضحة، حتى ولو كان هذا الزاد ضحلاً حتى يكاد ينعدم".

التغني بالقرية والطبيعة

لقد أفرد عبدالله غانم للقرية والطبيعة حيزاً كبيراً في شعره وفي ديوانه "العندليب" كانت اللغة العامية أداة التعبير التي عززت اتجاه الشاعر الى محاكاة أجواء الريف اللبناني وتصويرها بكلام كان لهذه الأجواء فضل بيّن في إطلاقه، وهذا لا يعني أن اللغة الفصحى غير مهيأة للإحاطة بالعالم الريفي، وأن اللغة العامية تقف عند حدود هذا العالم. وفي هذا المجال يقول الناقد الدكتور غالب غانم: "لقد نشأت بين الطبيعة والشعر، أي شعر، قرابة موغلة في القدم، وأصيلة في التلاحم، كأنها علاقة الصورة بالظل، والصوت بالصدى، والحياة بالنبض. فالطبيعة هي بوابة الشعر الرحيبة، ونقطة انطلاقه، ومحط رحاله، وأمام تغلغل هذا الموضوع في النتاج الأدبي على اختلاف بيئاته وأزمنته وأصحابه ومدارسه، ينبغي أن نركز اهتمامنا، ليس على ظاهرة حضور الطبيعة في نتاج شاعر معيّن، إنما على مدى هذا الحضور وأسبابه ونتائجه وكيفية التعبير عنه". ومن وحي طبيعة منطقة بسكنتا الراقدة في أحضان صنين يقول عبدالله غانم:

"هنا!

أمام وجه صنين الأبيض ­ ليل نهار، وصيف وشتاء بقرب "خيمة الناطور" معشوقة رشيد أيوب،

في طريق النسمات الراكضة صعوداً الى شخروب مخائيل نعيمه،

وبجانب "بقلوم" سليم لطف الله الشاعر الصيّاد!

هنا!

على ضهر الحصين ­ جبل المردة... ضمن صخر يكوّن تجويفه "وكر العندليب".

الشاعر والحب

لقد تنوعت أغراض شعر عبدالله غانم، فمنها الطبيعة كما سبق، والقرية، والوطنية، والتأمل في قضايا الإنسان والقضايا الكونية. وصور الحب الطالع من قلب الحياة الريفية، في قصّة "أستير" التي أذهلت القرويين بجمالها ودفعتهم الى الإشفاق على مركزها الإجتماعي:

"ما شافها مخلوق حتى قال:

ضيعانها ترعى بقر بالحقل ضيعانها ما تكون سنيوره...

ما شافها مخلوق حتى صاح

ضيعان قلبا تكون بنت فلاّح".

يتجلى الحب في الكثير من نصوص عبدالله غانم بوجهه العذري المثالي المتآلف مع تصورات أهل الريف، وبالطبع قبل أن تغزوه المدنية الحديثة. وقد "تصدى الشاعر لظاهرة التفاوت الطبقي مباشرة في حكاية "أستير".. البنت الفقيرة التي أحبت إبن غني. وأمها تحاول إقناع زوجها بهذا الحب الذي قد يؤدي الى الزواج وتطلب منه مسايرة الغني كي لا يتأثر بأمه التي ترفض هذا الحب":

"ما عرفت أمو مركبّي الناضور، وعا صدرها بتدق تا تنفكس صارت كبيري كتير منثورة ...

مش قابلي أستير كنّتها قال هي شريفي، ونحن فلاحين قال عندها بالبحر شختورة!".

التأملات

التأمل في القضايا الكبرى الفيزيقية والميتافيزيقية احتل حيزاً كبيراً في نصوص شاعرنا عبدالله غانم النثرية والشعرية، وأبرز هذه القضايا: الإنسان ومصيره، الموت، المعرفة، وغيرها من القضايا الإنسانية والكونية. وفي غمرة هذه التأملات الصابة في قنوات الذات والمجتمع والكون، السائرة مع الحكمة في كل إتجاه، الصادرة عن شخصية أدبية صقلها اختمار التجربة، وغذتها شفافية الرؤيا، "أليس من أسلاك جامعة تعكس وقفة الشاعر منها بموقف موحّد؟ النزعة الذاتية، أو حضور الـ"أنا" في كل مسألة وفي كل مجال، شكّلت، أحد أهم هذه الأسلاك. وثمة الى جانبها، ظاهرات مشتركة أخرى لا تقل عنها أثراً في إعادة اللحمة الى الدوائر التأملية. لا يقيم شاعرنا نظاماً معرفياً أو فلسفياً خاصاً وإنما عبر سعيه الى الحقيقة المطلقة يعوّل على تأكيد إيمانه بركنين أساسيين من أركان الفلسفة أو الفكر الفلسفي أو الفكر التأملي: الجبرية والحلولية. "الفكر الفلسفي المجرد له إشراقات في مناخات شعره غير أن الأساس فيها يبقى منزعه الصوفي ­ الروحاني"، وتميز شعره بالصورة الجمالية، والصورة العقلية، والصورة الرؤيوية التي تتسع للشبوبات الداخلية والمعاني الوجدانية أو الخيالية. فبـالرؤيا المشعة في كل اتجاه عبر عبدالله غانم من السطح الى الأعماق، وسبر حجب الظاهرة للوصول الى الأعماق والإتصال بالجوهر، جوهر الأشياء والوجود.