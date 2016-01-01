عشاء لجمعيّة أنصار الوطن

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلًا بالعميد الركن ابراهيم الباروك، أقامت جمعيّة «أنصار الوطن» عشاءها السنوي في مناسبة عيد الاستقلال.

حضر العشاء الذي أقيم في المجمّع العسكري – جونيه، النائب عباس هاشم، وممثّلون عن قادة الأجهزة الأمنيّة، وعدد من كبار الضباط، وعقيلة مؤسس «أنصار الوطن» الراحل ميشال الحاج، بولا غانم الحاج، رئيس الجمعيّة شكري سابا، وأعضاؤها، إلى جانب عدد من الشخصيّات الدينيّة والأمنيّة والاجتماعيّة.

السيّد شكري سابا الذي ألقى كلمة الجمعيّة رحّب بالحضور، وقال: «أقف اليوم بينكم لا كرئيس لأنصار الوطن فقط، بل كشاب ينتمي إلى جيل لبناني حلم بوطنٍ ودولةٍ ومؤسسات.

وأضاف: ما كان اجتماعنا اليوم ممكنًا لولا مبادرة شاب وطني متحمّس ومبادر وشجاع هو ميشال الحاج، فتحيّة لروحه ولإيمانه بهذا الوطن، وللفكرة التي كان يردّدها «لا للطائفية، نعم للمؤسسة العسكرية»، فكانت أنصار الوطن». وقال: إننا في الجمعيّة نواصل العمل على الفكرة نفسها، ننحاز للبنان، لمؤسساته، لجيشه، لقيمه وفي طليعتها العيش المشترك وتضامن أبنائه والتفاهم حول قضاياهم الوطنيّة. نحن نواصل عملنا على إظهار كلّ البيئات الحاضنة للجيش، وها هي طرابلس وعرسال أكبر مثال على تعلّق اللبنانيين بكلّ ما يجمعهم ويوحّدهم...

وختم قائلًا: نحن إلى جانب أبناء المؤسسة العسكرية على خطوط دفاعاتها المتنوّعة، وكذلك بالقرب من أهالي الشهداء الذين ننحني أمام تضحياتهم...

وكانت للسيّدة بولا غانم كلمة قالت فيها: وُلدت أنصار الوطن من رحم الجيش اللبناني، لأنّ مؤسّسها ورئيسها الأوّل ورفاقه، لم يكفّوا يومًا عن اعتبار أنفسهم كجزء مدني انبثق روحًا وقالبًا من عنفوان وبطولات هذا الجيش وتضحياته. وسنبقى هنا في جميع الظروف وفي كلّ العهود، لا تحرّكنا إلّا الحرية، وأنتم سياجها ولا يجمعنا إلّا حامي ديارنا وهو أنتم.

ثم ألقى العميد الركن الباروك كلمة العماد قهوجي، فقال: أتوجه إليكم باسم قائد الجيش العماد جان قهوجي بأخلص التهاني لمناسبة عيد الاستقلال، كما أحيّي فيكم العاطفة الوطنيّة النبيلة التي سارت بكم إلى هذا اللقاء، اعتزازًا بهذه المناسبة المجيدة، وتقديرًا للمؤسسة العسكرية، سياج الوطن ورمز حرّيته وسيادته واستقلاله.

وأضاف: في عيد الاستقلال، تعود بنا الذاكرة إلى حقبةٍ مفصليّة من تاريخ لبنان، وقف فيها المواطنون صفًا واحدًا في مواجهة الانتداب الأجنبي، رافضين الانصياع لمخطّطاته... فكان بنتيجة صمودهم وتضحياتهم الجسام، أن تحقّق حلمهم المنشود...

وتابع: إنّ البناء يقوم على مجموعة دعائم ولبنات متماسكة في ما بينها تحمل ما يترتّب عليها حمله. هكذا أنتم في جمعيّة «أنصار الوطن»، فلا يستصغرن أحد منكم قدرته على البناء وليبدأ كلّ من ذاته بالتزام القيم والأخلاق الإنسانيّة... والتمسّك بمبدأ الولاء الوطني... وبهذا وحده نصل إلى برّ الأمان...