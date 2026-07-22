عصابة خطف وسلب في قبضة الجيش ومضبوطات

الأربعاء, 22 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و3 سوريّين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدات: مقنة، بريتال، إيعات – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريّين، لمحاولتهم تنفيذ عملية سلب، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وعدد من السيارات والدراجات النارية المسروقة.

• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الحدث – بعبدا، لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات.

• دهم منازل مطلوبين في منطقتَي دوحة عرمون وخلدة – عاليه، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• توقيف المواطن (ك.م.) لإطلاقه النار خلال إشكال، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.