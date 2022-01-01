على تراب أرض بلدة صغيرة في الجنوب، ومن أعلى قمة جبل في أفريقيا تحيتان للجيش في عيده، فالوطن في القلب دائمًا...

إعداد: ندين البلعه خير الله

تحية من متقاعد:

يبقى العسكري عسكريًا مدى الحياة، حتى لو تقاعد! وهذا ما يثبته الرقيب أول المتقاعد في الجيش اللبناني جرجس جبور البالغ من العمر 72 عامًا، وقد تقاعد في العام 1985. هذا العسكري ابن قرية سردا الحدودية في قضاء مرجعيون، لا يفوّت سنة إلا ويبادر لإرسال تحية وفاء وإكبار منه للمؤسسة التي خدم فيها لسنواتٍ طويلة في عيدها، وبحسب قدرته المتواضعة. بما أنه خطّاط خبير بالخط كما بالمحراث، استخدم هذا العام جرّاره لحراثة قطعة أرض كبيرة في سردا على شكل عبارة "١ آب عيد الجيش".

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على تقاعده من المؤسسة، لا زال جبور يعد نفسه جنديًا في الجيش اللبناني الذي هو بالنسبة إليه رمز للقوة والتضحية والنشاط.