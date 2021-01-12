عمليات دهم في حي الشروانة بعد اشتباكات بين عائلتين

الثلاثاء, 07 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت قوة من الجيش في منطقة حي الشراونة- بعلبك عمليات دهم منازل مواطنين من آل جعفر وآخرين من آل زعيتر في أعقاب اشتباكات وقعت على خلفية إشكال سابق بين أفراد من العائلتين استُخدمت خلالها الأسلحة الحربية وقذائف أر بي جي، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من السيارات وآلات تستخدم في تصنيع حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وتستمر المتابعة لتوقيف المتورطين في إطلاق النار.