عمليات دهم في مناطق جبل محسن والمنكوبين – طرابلس ودالك – الهرمل وإصابة أحد المواطنين

الثلاثاء, 27 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل أحد المطلوبين في منطقة جبل محسن – طرابلس، حيث تعرّض المواطن (ا.س.) لإصابة طفيفة أثناء وجوده في المكان، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. بنتيجة عملية الدهم، ضُبطت أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرم نقل أسلحة حربية، وضبطت في حوزته كمية منها.

كذلك دهمت دورية من مديرية المخابرات إحدى المزارع في منطقة دالك – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.