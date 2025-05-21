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عمليات دهم وتوقيف أشخاص بجرم إطلاق النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
الأربعاء, 21 أيار 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 11 شخصًا وفقًا لما يلي:
- توقيف 9 أشخاص في بلدات الفوار – زغرتا وبخعون وحقل العزيمة وعزقي – المنية الضنية كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وضبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
- دهم منزل المطلوب (ح.ع.) في منطقة المرح – الهرمل، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
- توقيف المواطن (ع.ن.) في منطقة الناصرية – الهرمل، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
- توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة الطيبة – بعلبك، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز شدرا – عكار المواطن (ح.ع.ع.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم القيام بأعمال التهريب.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ر.ز.) كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، افتعال إشكالات، الاتجار بالمخدرات.