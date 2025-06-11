عمليات دهم وتوقيف أشخاص بجرم إطلاق النار وضبط معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون

الأربعاء, 11 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدات بر الياس والفاعور وأبلح وكسارة – زحلة منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل المواطن (ع.م.ز.) الملقب بـ "أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.