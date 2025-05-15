عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

الخميس, 15 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، وأوقفت 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة المرح – الهرمل، وأوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، القيام بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.