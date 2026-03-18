عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

الأربعاء, 18 آذار 2026

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومصادرة الأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ه.ع.) في منطقة عرمون – عاليه، وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية وصادرت كمية منها، إضافةً إلى أجهزة إلكترونية.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة بشامون – عاليه المواطن (ا.ص.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وتهديده السكان بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كذلك دهمت دورية أخرى في منطقة ببنين – عكار منزل المواطن (م.ع.) وأوقفت زوجته السورية (ص.ل.) لإقدامها على الاتجار بالمخدرات وترويجها برفقة زوجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا والحبوب المخدرة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.