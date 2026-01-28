عمليات دهم وتوقيف في مناطق جوار الحشيش وألفون والحميرة – الهرمل وبعلبك وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

الأربعاء, 28 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية منها.

كما أوقفت وحدات أخرى شخصَين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات – بعلبك المطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وضبط مسدس حربي في حوزته.

- توقيف السوري (ح.أ.) عند حاجز السفري – بعلبك لحيازته مبلغًا ماليًا مزورًا ولتجوله بصورة غير قانونية.

كذلك نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتَي ألفون والحميرة – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، إضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.