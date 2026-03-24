عمليات دهم وتوقيف متورطين في إشكال أسفر عن مقتل أحد المواطنين

الثلاثاء, 24 آذار 2026

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر إشكال تخلّله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 18 /3 /2026 في منطقة العبدة - عكار وأسفر عن مقتل أحد المواطنين، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في المنطقة بتاريخ 24 /3 /2026، وأوقفت المواطن (ا.ك.) وشقيقيه (م.ك.) و(ع.ك.) لتورّطهم في الإشكال، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.