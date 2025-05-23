عمليات دهم وتوقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار

الجمعة, 23 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة - بعلبك ومجدل عنجر وسعدنايل – زحلة وأوقفت 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما دهمت وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – المتن وأوقفت 5 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.