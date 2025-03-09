عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في منطقتي الليلكي – الضاحية الجنوبية ووادي خالد - عكار لارتكابهم جرائم مختلفة

الأحد, 09 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريح 8 /3 /2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية محل المواطن (م.ن.)، وأوقفته لتأليفه عصابة مسلّحة لفرض خوات، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه لارتكابه جرائم: إطلاق النار وإصابة أشخاص، الخطف بقوّة السلاح، السرقة، تجارة الأسلحة الحربية والذخائر ونقلها، افتعال الإشكالات ومحاولة القتل، وضبطت داخل المحل كميّة كبيرة من الذخائر.

كما دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد - عكار حيث أوقفت المواطنين (أ.ف.) و (م.ف.) وضبطت سلاحًا حربيًا نوع كلاشنيكوف ومسدسين وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.