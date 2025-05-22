عمليات دهم وتوقيف مواطنين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

الخميس, 22 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (ع.ص.) في بلدة بريتال – بعلبك كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

توقيف المواطن (ع.س.) في بلدة المغيرية – الشوف كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.

دهم منزل المواطن المطلوب (م.ع.) في بلدة العباسية – صور وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز دير عمار – المنية الضنية المواطن (ع.م.)، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.