عمليات دهم وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة

الجمعة, 31 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 1 / 2025 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت - بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.