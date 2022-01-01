عمليات دهم وتوقيف 66 مطلوبًا وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

السبت, 30 كانون الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏

بتاريخ 30/ 12/ 2023، ضمن إطار التدابير الأمنية التي يواصل الجيش القيام بها في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات عسكرية عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 66 مطلوبًا وضبطت كمية من حشيشة الكيف وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة ومبالغ مالية مزورة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏

تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار ولا سيما في فترة الأعياد، تحت طائلة الملاحقة القانونية.