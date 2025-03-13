عمليات دهم وتوقيف 8 أشخاص في بلدتَي عرسال وبريتال - بعلبك

الخميس, 13 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 /3 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عرسال – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (خ.ح) و(ا.ح) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية منها. كما أوقفت المواطنين: (ع.ف)، (م.ف)، (ع.ح)، (خ.ر)، (ب.ح) لتعاطيهم المخدرات.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ص)، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.