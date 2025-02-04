عمليات دهم وتوقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة

الثلاثاء, 04 شباط 2025

‏صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات النبي شيت وسرعين وشمسطار – البقاع، وأوقفت 8 أشخاص لإطلاقهم النار وترويعهم المواطنين، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وشاحنة محمّلة بمادة البنزين ومعدة للتهريب.

سلُمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.