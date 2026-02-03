عمليات دهم وضبط سلاح متوسط في منطقة القصر – الهرمل

الثلاثاء, 03 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

توضيحًا لما يتداوله بعض وسائل الإعلام وإلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 1 /2 /2026 المتعلق بعمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية، واستكمالًا لتنفيذ عمليات الدهم وملاحقة المخلين بالأمن في منطقة الدورة - الهرمل، دهمت وحدة من الجيش منزل أحد المطلوبين بجرم ترويج المخدرات في منطقة القصر – الهرمل، وخلال عملية الدهم، ضبطت الوحدة سلاحًا متوسطًا داخل أحد الأبنية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.