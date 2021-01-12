عملية دهم في منطقة ريحا- البقاع

الأربعاء, 02 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في منطقة ريحا- البقاع فجر اليوم عملية دهم لأحد المنازل وعدد من المستودعات العائدة للمواطن (ع. ز)، وضبطت معملاً لتصنيع المخدرات يحتوي عدداً من الآلات والمعدات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى عدد من قذائف الهاون ومذنبات آر بي جي وكمية من الذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.