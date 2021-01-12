عملية دهم مركب وهجوم ليلي على خليّة إرهابيّة ضمن التمرين المشترك Resolute Union 2021

الخميس, 27 أيار 2021

تواصل وحدات من الجيش اللبناني تدريباتها التي تندرج في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي يُنفّذ بالتعاون مع عناصر من الجيشين الأميركي والأردني، وقد نفّذت وحدات من فوج مغاوير البحر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوّية والقوات البحرية مداهمة ليلية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية اختطفت مركباً مقابل مرفأ بيروت. كما نفّذت وحدة من فرع مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية المخابرات عملية هجوم ليلي في خراج بلدة بولونيا على خليّة إرهابية اختبأ عناصرها في منطقة نائية.