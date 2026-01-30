عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات

الجمعة, 30 كانون الثاني 2026

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظّمة، وبعد توافر معلومات عن وجود سيارات مسروقة في منطقتَي بريتال والطيبة – بعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين وأوقفت ٤ سوريين والمواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهم ٦ سيارات مسروقة وكمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وقطع سيارات.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.