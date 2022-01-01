عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة كامد اللوز - البقاع ومنطقة المعاملتين – جونيه
الأحد, 22 أيلول 2024
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كامد اللوز – البقاع وأوقفت المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – جونيه المواطن (و.ع.) المطلوب لإطلاقه النار داخل ملهى ليلي، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.