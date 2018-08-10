عملية دهم وتوقيف مواطنِين لقيامهم بأعمال سرقة وتعاطي المخدرات وترويجها

الأحد, 19 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات أحد المنتجعات السياحية في محلة الرميلة – الشوف، وأوقفت المواطنِين دميانا كعدي، ملاك فرحات، ثريا وردان، عبداللّه حميه وسامر زعيتر لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، ولحيازة الأخير سلاحاً حربياً دون رخصة قانونية، وضَبطت بحوزتهم كمية من مادة الكوكايين.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة القبة – طرابلس المواطنَين محمود الشعار ويوسف النصري، لقيامهما بأعمال سرقة وسلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات وترويجها.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص