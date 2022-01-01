عملية دهم وتوقيف ٥ أشخاص ضمن إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأميركية

الأربعاء, 05 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته.

يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.