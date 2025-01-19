- En
- Fr
- عربي
عملية دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
الأحد, 19 كانون الثاني 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٨ أشخاص وفقًا للتالي:
- توقيف المواطنين (ك.ح.) و(و.ح.) و(ع.ح.) و(م.ع.) في بلدة الحصنية – عكار، لتشكيلهم عصابة سرقة وافتعال إشكالات وإطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
- دهم منازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطنَين (ر.ش.) و(ب.ش.) والسوري (ا.غ.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها، وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف.
- توقيف السوري (م.ع.) في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرم الاتجار بالأسلحة الحربية وتعاطيه المخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.