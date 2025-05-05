عملية دهم وتوقيف 23 شخصًا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

الاثنين, 05 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 23 شخصًا وفقًا لما يلي:



- دهم منازل مطلوبين في منطقة الشراونة - بعلبك وتوقيف المواطنَين (ح.ز.) و(ن.ز.) بجرم إطلاق النار وضَبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، والسوريين (ع.ا.) و(ع.ح.) و(ح.ق.) لتجولهم دون أوراق قانونية وضبط في حوزة الأخير كمية من المخدرات.

- توقيف 5 سوريين في فرن الشباك – بعبدا لافتعالهم إشكالًا وضبط مسدس حربي.

- توقيف 12 سوريًّا في المناطق التالية: قب الياس - زحلة، حربتا ورأس بعلبك - بعلبك، لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ولتجولهم دون أوراق قانونية، وضَبط سلاح حربي.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ع.) في منطقة الطيونة – بيروت لقيامه بعدة عمليات سلب وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مسروقًا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.