عملية دهم وتوقيف 237 شخصًا ضمن إطار مكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر

الأحد, 18 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كلًّا منهما وحدة من الجيش 204 سوريين أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية وفقًا لما يلي:

دهم منزل المواطن (م.أ.) في بلدة ببنين - الشمال، وتوقيف 54 سوريًّا.

توقيف 150 سوريًّا عند شاطئ منطقة العريضة.

كما أوقفت القوات البحرية مع وحدة من الجيش 5 لبنانيين و26 سوريًّا وفلسطينيَّين كانوا على متن مركبَين مقابل شاطئ منطقة القليعات – الشمال أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.