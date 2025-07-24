عملية دهم وتوقيف 4 مواطنين لإطلاقهم النار و78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

الخميس, 24 تموز 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار.

كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – الهرمل وشدرا – عكار 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.